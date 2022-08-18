Son dakika haber... Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

Son dakika habere göre Kocaeli'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere ok gibi saplandı.

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere ok gibi saplandı. Yaralanan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Derince ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Sopalı ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban G. idaresindeki 34 EE 9249 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şaban G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazadan dolayı yan yola girişler bir süreliğine kapatıldı. Kazalı aracın kaldırılmasının ardından yol normal seyrine dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ