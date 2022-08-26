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Son dakika haber | Otel lojmanından bilgisayar çalan hırsız tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Otel lojmanından bilgisayar çalan hırsız tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde bir otelin personellerinin kaldığı lojmana girerek cüzdan, cep telefonu ve bilgisayar çalan hırsız polisten kaçamadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde bir otelin personellerinin kaldığı lojmana girerek cüzdan, cep telefonu ve bilgisayar çalan hırsız polisten kaçamadı. Tutuklanan Y.E cezaevine sevk edildi.

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir otel ve otel lojmanından hırsızlık ihbarı alan polisler yaptıkları geniş çaplı araştırmada şüpheli Y.E ye ulaştı. Otel ve lojmandan bilgisayar, cep telefonları ve cüzdanlar çalan hırsızın cüzdanlarda bulunan kredi kartları ile alışveriş yaptığı belirlendi. Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsız otelden çaldığı bilgisayarı sakladığı yerden çıkararak teslim etti, cep telefonlarını sattığını ve kredi kartından temazsız işlem yaparak sanki kendininmiş gibi yaparak gıda maddesi ve alkol aldığını iddia etti.

Emniyetteki gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılan hırsız Y.E cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris İçmeler Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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