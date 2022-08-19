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Son dakika haber: Kumluca'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber: Kumluca'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber: Antalya'nın Kumluca ilçesinin Olimpos turizm bölgesinde bir işletmede jandarma tarafından yapılan aramada 1 kilogram esrar ve 25 kök kenevir ele geçirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinin Olimpos turizm bölgesinde bir işletmede jandarma tarafından yapılan aramada 1 kilogram esrar ve 25 kök kenevir ele geçirildi.

Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yazır Mahallesi Olimpos bölgesinde, C.R.'nin işletmesinde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin bu uyuşturucuyu Olimpos bölgesinde satacağı bilgisinin alınması üzerine yapışan operasyonda şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 25 kök dişi Hint kenevir bitkisi, 1 kilo kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet havalandırma düzeneği, 1 adet aydınlatma düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Olimpos Antalya Kumluca 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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