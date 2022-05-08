Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı! 18 koyun telef olurken durumu ağır 15 hayvan kesildi

Kaza öğlen saatlerinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Mehmet Öngü yönetimindeki koyun yüklü kamyonet emniyet müdürlüğü önünden geçerken, müdürlük binasından çıkan otomobile çarparak müdürlük önünde bulunan beton bariyere çarparak durdu. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Öngü ve koyunların sahibi Yakup Derinsu, yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoför Ögnü'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

18 KOYUN TELEF OLDU

Kazada kamyonetteki koyunlardan 18'i öldü, durumu ağır 15 koyun kesilirken sağ kalan 43 koyun bir kamyonetle götürüldü. Kısa sürede olay yerine gelen Iğdır Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürü Secced Karadağ ve ekibi, kamyonette sıkışan şoför ve koyun sahibini kurtardı, ölen koyunlar toplanarak bir süreliğine kapanan yolu trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa