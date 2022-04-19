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Son dakika haber: Kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunlar yaşayan bir kadın, 9 yaşındaki kızını bıçakladıktan sonra asit içerek intihara kalkıştı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunlar yaşayan bir kadın, 9 yaşındaki kızını bıçakladıktan sonra asit içerek intihara kalkıştı.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir süredir eşinden ayrı yaşayan ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Bahar B. S. (33) kızı Elif Eylül S.'yi (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı, kendisini de bıçakla yaralayan ve asit içerek intihara kalkışan kadının çığlıkları ile olayı duyan komşuları durumu polise bildirdiler. Kadın ve kızı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 9 yaşındaki Elif yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Anne ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun, Hatay, Çay, 3. Sayfa, Haberler

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