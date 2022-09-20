Gümüşhane haberi! Gümüşhane'de üzerine kepçe kovası düşen işçi hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Gümüşhane bölgesinden gelen habere göre Gümüşhane'de maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi yaşamını yitirdi. Gümüşhane'de maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi yaşamını yitirdi. Kent merkezinde özel bir firmaya ait maden ocağında iş makinesini tamir eden Kani Önen'in üzerine kepçe kovası düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Önen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 3. Sayfa Kaynak: AA / Muhammet Çelik Gümüşhane 3. Sayfa Güncel Haberler

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