Haber : Son dakika haber | Kayısı işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kayısı işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

 - Güncelleme:
Son dakika haber | Kayısı işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da kayısı işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kayısı işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'daki kayısı işçilerini Adıyaman'a getiren Sertaç D. idaresindeki 06 BYG 011 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çelikhan-Adıyaman karayolunun 11. kilometresinde şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Sertaç D. ile araçta bulunan Hasan G., Nurgül D., Şeyma G., Hilal G., Fatime G., Zeliha G., Neval G., Abdulhakim G., Tuğba G., İbrahim Halil G., Azize D., Gülcan D. ve Aygül D. yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 14 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Malatya Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title