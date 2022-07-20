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Silahla vurulan kadın sokak ortasında ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kadın, gelen silah sesi üzerine dışarı çıkan vatandaşlar tarafından sokak ortasında ölü bulundu. Öte yandan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler soruşturmayı kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı.

Kastamonu'da Cemile Akman isimli kadın, cadde ortasında silahla vurularak öldü. Silah sesini duyarak caddeye çıkan vatandaşlar, Akman'ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cemile Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Cemile Akman'ın cenazesi, otopsi incelemesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilen Cemile Akman'ın, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendiriliyor. Öte yandan, Cemile Akman'ın evli olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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