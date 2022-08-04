Son dakika haber... Jandarma'dan motosiklet sürücülerine yönelik denetim Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde kontrol edilen 19 motosikletten 7 si trafikten men edildi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde kontrol edilen 19 motosikletten 7 si trafikten men edildi. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dişli ve Özburun beldelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, motosikletlerin plaka ve motor numarası sorgulaması yapıldı. Denetimde 19 motosikletten 7'si trafikten men edildi. Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Hisarcık Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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