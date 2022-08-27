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İzmir gündem haberleri: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Kişi Tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

İzmir gündem haberleri: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Kişi Tutuklandı

Gelen İzmir haberlerine göre İzmir'in 7 ilçesinde 8-22 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 63 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 6 kişi ise tutuklandı.

İzmir'in 7 ilçesinde 8-22 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 63 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 6 kişi ise tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilgili ilçe jandarma komutanlıklarınca 8-22 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Tire, Menderes ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 14 bin 45 gram kubar esrar, 562 gram metamfetamin, 16 adet sentetik hap, 3 bin 316 kök kenevir bitkisi, 47 gram kenevir tohumu, 38 adet uyuşturucu içme aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 63 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken 6 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: ANKA / 3. Sayfa

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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