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Son dakika haber! İETT otobüsünde yolcular arasında yaşanan tartışma kamerada

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberine göre İETT otobüsünde yolcular arasında yaşanan tartışma kamerada Arnavutköy 'de İETT otobüsünde bir kadın ile diğer yolcular arasında henüz nedeni belli olmayan bir tartışma yaşandı.

İett otobüsünde yolcular arasında yaşanan tartışma kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy 'de İETT otobüsünde bir kadın ile diğer yolcular arasında henüz nedeni belli olmayan bir tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken görüntülerde kadının yolculara hakaretler savurduğu görüldü.

Arnavutköy - Deliklikaya seferini yapan İETT otobüsüne binen bir kadın ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın sebebi belli olmazken taraflar arasında yaşanan ağız dalaşı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kadının diğer yolculara "salaklar" diye hakaret ettiği ve yolcuları "siz hangi durakta inecekseniz bende orada ineceğim" diyerek tehdit ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İETT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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