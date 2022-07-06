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Son dakika haber: Husumetli aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Husumetli aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberler... Arnavutköy'de iki aile arasında uzun süredir devam eden husumet sonucu mahalle savaş alanına döndü.

Arnavutköy'de iki aile arasında uzun süredir devam eden husumet sonucu mahalle savaş alanına döndü. Taraflardan birine ait olan iş yerine taş ve sopalar ile saldıran şahısların o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında uzun süredir devam eden husumet yerini kavgaya bıraktı. Taraflardan birinin iş yerine balta, sopa ve taşlar ile saldıran kişiler cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Filmleri aratmayan saldırı anları saniye saniye böyle görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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