Lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı 3. Sayfa Haberleri Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Mohali bölgesinde dün akşam saatlerinde bir lunaparktaki dönen salıncağın düşmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Mohali bölgesinde dün akşam saatlerinde bir lunaparktaki dönen salıncağın düşmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Mohali bölgesinde dün akşam saatlerinde bir lunaparktaki dönen salıncak düştü. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu salıncaktaki 30 kişiden 13'ünün yaralandığı belirtildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu yaralılar 6. Etap Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, olayın salıncakta bulunan hidrolik telin kopmasından kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi. Sosyal medya paylaşılan görüntüde dönen salıncağın yaklaşık 25 metre yükseklikten hızla düştüğü ve insanların korkuyla çığlık atıp kaçtığı görüldü. (Sohail Khan /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa India 3. Sayfa Güncel Haberler

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