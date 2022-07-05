Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenleyen polis ekipleri 18 şüpheliyi gözaltına alırken 115 gram metamfetamin ele geçirdi. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenleyen polis ekipleri 18 şüpheliyi gözaltına alırken 115 gram metamfetamin ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotimler narkotik suçların engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu satıcılarına Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler adreslerde yaptığı aramalarda 115 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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