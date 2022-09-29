İzmir 3. sayfa haberleri: Eşini vuran Süleyman Kiraz'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Eşini vuran Süleyman Kiraz'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

İSTANBUL - Esenler'de barışmak istemeyen eşini, aynı evde bulunan kayınvalidesini ve yengesini silahla vuran Süleyman Kiraz'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık için 52 yıldan 80 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

Esenler'de barışma teklifini kabul etmeyen eşi Şengül Kiraz'ı ve aynı evde bulunan kayınvalidesi ve yengesini de silahla vuran, silahın tutukluluk yapması nedeniyle yeğeni Muhammet Keçeci'yi vuramayan Süleyman Kiraz'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Süleyman Kiraz hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Muhammet Keçeci, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaada, sanık ve müştekinin evli olduklarına ancak aralarında boşanma davası bulunduğuna, sanığın boşanmaya yanaşmadığına barışmak için çabaladığına ancak müştekinin buna yaklaşmadığına yer verdi. Mütalaada, telefonla müştekinin yengesi olan Yıldız Keçeci'yi ve müştekinin annesi olan Güzel Keçeci'yi arayarak barışmak istediğini söylediği, ardından ruhsatsız silahını alarak Şengül Kiraz'ın da bulunduğu eve giderek Yıldız Keçeci'ye, Güzel Keçeci'ye ve Şengül Kiraz'a ateş ettiğine daha sonra Yıldız Keçeci'nin oğlu olan Muhammet Mücait'e ateş edeceği sırada silah tutukluluk yaptığı için ateş edemediği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaada, sanık Süleyman Kiraz için 'tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ve 3 kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 52 yıldan 80 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

iddianamede

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Şengül Kiraz ile sanık Süleyman Kiraz'ın 35 yıllık evli oldukları ve boşanma davası açtıkları fakat sanığın sonradan boşanmaktan vazgeçmesi nedeniyle davalarının çekişmeli yargılamaya dönüştüğü belirtilmişti. Müşteki Şengül Kiraz'ın çocuklarını alarak Kağıthane'de ev tuttuğu, sanık Süleyman Kiraz'ın 27 Eylül 2020'de yanına ruhsatsız tabancasını alarak kayınvalidesi Güzel Keçeci ve gelini Yıldız Keçeci'nin ikamet ettiği Esenler'deki evine gittiği, sonrasında belinde taşıdığı tabancasını çıkartarak mutfakta bulunan Yıldız Keçeci'ye ve kayınvalidesine ateş ettiği, evin balkonuna kaçan eşi Şengül Kiraz'ı vurmak için de balkona yönelerek eşine ateş etmeye başladığına ve bu şekilde 3 müştekiyi yaraladıktan sonra evin mutfağına gelen Yıldız Keçeci'nin oğluna silah doğrultarak ateş ettiği ancak silahın tutukluk yaptığı ve ateş almadığı aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Süleyman Kiraz hakkında 'tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 3 kişiyi 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından 52 yıldan 80 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.