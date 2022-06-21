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Son dakika haberleri! Düzce'de sel...Araçlar sulara gömüldü, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Düzce'de sel...Araçlar sulara gömüldü, sürücüler zor anlar yaşadı Düzce-Zonguldak yolu sel sebebiyle trafiğe kapandı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebi ile Çayağzı deresi taştı.

Düzce'de sel...Araçlar sulara gömüldü, sürücüler zor anlar yaşadı

Düzce-Zonguldak yolu sel sebebiyle trafiğe kapandı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebi ile Çayağzı deresi taştı. Zonguldak-Düzce yolu trafiğe kapandı.

Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebi ile Düzce-Zonguldak yolunda sel meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinden itibaren Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile beraber biriken sular Çayağzı deresinde yükselmeye sebep oldu. Yükselme ile birlikte Düzce-Zonguldak yolunda sel meydana geldi. Sel sebebi ile trafik tamamen durdu. Zonguldak yönüne gitmek isteyenler uzun araç kuyruğu oluştururken, Düzce yönünde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Bölgede ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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