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Son dakika haber: Duvarlarında çatlama meydana gelen iş hanı polisi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Duvarlarında çatlama meydana gelen iş hanı polisi alarma geçirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da bir iş hanının duvarlarında meydana gelen çatlama polis ekiplerini alarma geçirdi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da bir iş hanının duvarlarında meydana gelen çatlama polis ekiplerini alarma geçirdi. Beton parçaların çevreye düştüğü sokak giriş çıkışlara kapatıldı.

Olay, saat 22.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kirazoğlu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir iş hanının duvarlarından kopan beton parçaların sokak içerisine düştüğünü gören çevre esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler iş hanının bulunduğu sokağı giriş çıkışlara kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralananın olmadığı çevre esnafının büyük korku yaşadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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