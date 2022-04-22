Küs olduğu dayısıyla köy kahvesinde karşılaşan genç, tartışma sırasında fenalaşıp öldü

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde saat 21.30 sıralarında yaşanan olayda, aralarında anlaşmazlık bulunan Ş.A. ile yeğeni Soner Altun, köy kahvehanesinde karşılaştı.

TARTIŞMA SONRASI FENALAŞIP ANİDEN YERE YIĞILDI

Ş.A., Altun'a ''Yerimden neden geçtin'' diye sinirlendi. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Soner Altun, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri köye geldi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Altun, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ş.A., jandarma tarafından gözaltına alınırken, Soner Altun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa