Son dakika haber | Darende'de trafik kazası: 1 yaralı Son dakika haber... Malatya'nın Darende ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Malatya'nın Darende ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Darende Gökyar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M Ş (40) idaresindeki 33 KN Z44 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 44 AEA 545 araca çarptı. Kazada sürücü M.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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