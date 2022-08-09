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Son dakika haber | Burkina Faso'da patlama: 15 ölü

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Son dakika haber | Burkina Faso'da patlama: 15 ölü

Son dakika haberler: Burkina Faso'da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 15 asker hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 15 asker hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da peş peşe iki bombalı saldırı gerçekleştirildi. Ülkenin kuzeyindeki Bam eyaletinde askerlerin geçtiği yol üzerine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 15 asker hayatını kaybetti. Olayın ardından ordudan yapılan açıklamada, askeri aracın gizli bir patlayıcının üzerinden geçmesi sonucu en az 15 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken, "Bölgede kurtarma ve güvenlik operasyonları düzenlendiği sırada ikinci bir cihazın uzaktan etkinleştirilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti" denildi.

Açıklamada, ayrıca saldırının sorumluluğunu hiçbir grubun üstlenmediği, ancak faillerin belirlenmesi için soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi. - OUAGADOUGOU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burkina Faso 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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