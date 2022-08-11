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Bisikletli çocuk otomobille böyle çarpıştı

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Bisikletli çocuk otomobille böyle çarpıştıANKARA Ankara'nın Keçiören ilçesinde bisikletiyle kontrolsüz bir şekilde yola çıkan bir çocuğun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisikletli çocuk otomobille böyle çarpıştı

ANKARA Ankara'nın Keçiören ilçesinde bisikletiyle kontrolsüz bir şekilde yola çıkan bir çocuğun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi, Kuşçağız mahallesinde meydana gelen olayda bisiklet kullanan bir çocuk kontrolsüz bir şekilde yola çıkarak bir otomobile çarptı. Otomobilin üzerinden takla atarak yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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