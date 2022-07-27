Son dakika haber... Bandırma Bagfaş'ta Yangın Son dakika haberi: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Bagfaş) yangın çıktı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Bagfaş) yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre limandan fabrika içerisine mal taşıyan palet bantlarda meydana gelen yangına Bandırma Grup Amirliği İtfaiye ekipleri 4 araç ve 10 personel olarak müdahale etti, kısa sürede söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gübre Fabrikaları Balıkesir Bagfaş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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