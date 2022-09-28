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Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı

Son dakika haberler... Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı Bartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi öldü 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı

BARTIN - Bartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi öldü 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay Bartın'a bağlı Akbaba köyü Çıtakoğlu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aydın Ergün ile evinin yakınındaki araziye temizlik yapmaya gelen Mustafa Akçora karısı Fatma Akçora ve kardeşi Musa Akçora arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Ergün üstündeki silahla Mustafa Akçora, Fatma Akçora ve Musa Akçora'nın üzerine 10 el ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlarla baş ve göğsünden yaralanan Fatma Akçora olay yerinde, Musa Akçora ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yüzünden yaralanan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Akçora'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından oturduğu evde olduğu anlaşılan ve teslim olmamak için direnen Aydın Ergün, Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Ergün ve Akçora aileleri arasında daha önce ağaç kesme nedeniyle de tartışma yaşandığı ve iki aile arasında husumet olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - 3. Sayfa

Aydın Ergün Bartın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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