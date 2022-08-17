Son Dakika | Afganistan'da camiye bombalı saldırı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gündem haberi: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Sıddık Camisi'ne akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle aralarında 5 çocuğun bulunduğu 27 kişinin hastaneye getirildiği belirtildi. Öte yandan saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edildi. (Sultan Faizy/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Afganistan Kabil 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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