Son dakika haberleri | ABD'de sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldiSelde mahsur kalanlar Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı
Son dakika gündem haberi... - ABD'de sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi Selde mahsur kalanlar Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketindeki can kaybı 37'ye yükselirken, selde mahsur kalanlar Ulusal Muhafızlar...
- ABD'de sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi
Selde mahsur kalanlar Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı
KENTUCKY - ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketindeki can kaybı 37'ye yükselirken, selde mahsur kalanlar Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı.
ABD'nin güneydoğusundaki Kentucky eyaletinde 26 Temmuz'da başlayan ve halen devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel felaketindeki can kaybı 37'ye yükselirken, çok sayıda kişiden haber alınamaması nedeniyle can kaybının artması bekleniyor.
Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, selde mahsur kalanlar ise evlerinin çatılarından Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı.