Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Kağıt gibi dümdüz olan kamyonun sürücüsü öldü Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreli durdurulurken, yol için temizleme çalışması başlatıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Tezer Esen (53) yönetimindeki kamyon, Fenertepe Kavşağı'nda Veysel Demir idaresindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Tezer Esen, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılan Esen'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor. AA / Mehmet Ali Derdiyok - 3. Sayfa Başakşehir 3. Sayfa Haberler

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