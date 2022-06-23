Son dakika: Erzurum'da kamyonet tırla çarpıştı: 2 ölü - Haberler

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Son dakika: Erzurum'da kamyonet tırla çarpıştı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Erzurum'da kamyonet tırla çarpıştı: 2 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Erzurum'da kamyonet, karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

Erzurum'da kamyonet, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün Erzurum-Tortum karayolu üzerindeki Güzelyayla Geçidi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tortum'dan Erzurum istikametine gelen Faruk Beyazbulut idaresindeki 25 FY 782 plakalı kamyonet, karşı istikametten gelen Emre G. yönetimindeki 41 AIS 908 plakalı tırla çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Faruk Beyazbulut ve yanındaki Muharrem Özdemir araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Beyazbulut ve Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler otopsi için Tortum Devlet Hastanesine kaldırılırken, tır sürücüsü Emre G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelyayla Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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