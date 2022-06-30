Çocuklarına bakacağı sırada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı

Dikkatini dağıtan çocuklarıyla ilgilenen annenin kullandığı otomobil arşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde çocuklarının dikkatini dağıttığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen annenin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iş bitimi sonrası dükkandan eve gitmek için yola çıkan Yunus D. idaresindeki 20 AGD 943 plakalı otomobil, ilçeden Aydoğdu Mahallesine doğru giden Gülsüm E. hakimiyetindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Yunus D., babası Halil İ.D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve oğlu Mustafa A. E.'yi yaralı olarak hastaneye kaldırırken, 6 aylık Ela E.'nin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından hurdaya dönen araçlar yol üzerinden kaldırıldı.

Öte yandan; annenin çocuklarının dikkatini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa