Düğün konvoyunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı! Az kalsın tavan camından uçuyordu Bayrampaşa'da düğün konvoyunda otomobilleri ile ilerleyen sürücüler, kural dışı hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokarken, konvoyda meydana gelen kaza cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da dün saat 18.00 sıralarında ilerleyen düğün konvoyunda, sürücüler otomobilleriyle yaptıkları kural dışı hareketlerle trafiği tehlikeye soktu. Uzun süre trafikte müzik eşliğinde ilerleyen gruptan bazıları, araçların cam ve açılır tavanından çıkarak canını hiçe saydı. ANİDEN DURUNCA KAZA YAPTI Otoyolda zikzak çizerek ilerleyen konvoydaki otomobillerden biri aniden yol ortasında durunca, konvoydaki başka otomobil arkadan çarptı. BİR KİŞİ DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU Otomobilin tavanından çıkarak müzik eşliğinde oynayan kişi, kaza anında düşmekten son anda kurtuldu. Yaşanan tüm bu anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Bayrampaşa 3. Sayfa Haberler

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