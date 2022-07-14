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Askerden izne geldi; babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Askerden izne geldi; babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, askerden hava değişimi iznine gelen Emirhan G., tartıştığı babası, annesi ve kız kardeşini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan baba Adem G. hayatını kaybetti; yaralı anne-kız tedaviye alındı.

Feci olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Nurettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve askerden hava değişimi iznine gelen Emirhan G. (27), bilinmeyen nedenle ailesi ile tartıştı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Emirhan G., mutfaktan aldığı bıçakla önce babası Adem G.'yi (58), ardından annesi Adile (58) ve kız kardeşi Gizem G.'yi (20) bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Adem G. ile Adile ve Gizem G., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Adem G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve kızının tedavileri ise devam ediyor. Emirhan G., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - 3. Sayfa

Ordu 3. Sayfa Haberler

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