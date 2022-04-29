Son dakika 3. sayfa: Samsun'da hafif ticari araç tankere çarptı: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Samsun'da hafif ticari araç tankere çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da hafif ticari araç tankere çarptı: 3 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da hafif ticari aracın akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da hafif ticari aracın akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 73. kilometresi Bekdiğin mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mürsel D. idaresindeki 05 BG 596 plakalı hafif ticari araç önünde seyir halinde olan Kubilay D. yönetimindeki 29 AS 440 plaka sayılı çekici ve ona bağlı 34 LD 2898 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mürsel D. (59) ile Demet D. (29) ve Saffet D. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akaryakıt, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title