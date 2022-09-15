Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de 'hayvan otlatma' cinayetinin duruşmasına devam edildi

Kırşehir'de, husumetli aileler arasında 2021 yılında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavga sonrası 1 kişinin öldüğü olayın görüşüldüğü duruşmada, jandarma müşteki olarak dinlendi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, kavganın sanıklarının yargılanmasına devam edildi. Kırşehir'in Kaman ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın duruşmasında 2 jandarma görevlisi de savunma yaptı. Duruşmaya, haklarında "adam öldürmek" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanıklar A.K, N.K ile "yaralama, kamu görevlisine vazife yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından yargılanan tutuksuz sanıklar Y.M, H.G, B.G, G.A, F.M, M.M, E.K. ve B.K hazır bulundu. Mahkeme heyeti, olayın olduğu gün köyde görev yapan iki jandarma görevlisini de müşteki sıfatıyla dinledi. Jandarma görevlileri, daha önceki olaydan dolayı köyde güvenlik nedeniyle bulunduklarını, evin dışında olan grubun görevlerini yapmalarına engel olmaya çalıştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül tarihine erteledi. - KIRŞEHİR