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Son dakika haberleri | Hırsızlar klima motorunu çalmak istedi, gazı bomba gibi patladı...O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Hırsızlar klima motorunu çalmak istedi, gazı bomba gibi patladı.

Hırsızlar klima motorunu çalmak istedi, gazı bomba gibi patladı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da 2 şüpheli şahıs klima motorunu çalmak istedikleri sırada klima gazı bomba gibi patladı. Paniğe kapılan 2 şüpheli bölgeden hızlıca uzaklaşarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli şahıs dükkan önündeki klima motorunu gözüne kestirdi. Bir süre çevrede gözetleme yapan şüpheliler en uygun zamanda motoru çalmaya çalışırken klima motorunun içinde bulunan gaz patladı. Paniğe kapılan şüpheliler hemen bölgeden uzaklaşarak kaçarken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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