Son dakika haberleri | Hırsızlar klima motorunu çalmak istedi, gazı bomba gibi patladı...O anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Hırsızlar klima motorunu çalmak istedi, gazı bomba gibi patladı. Hırsızlar klima motorunu çalmak istedi, gazı bomba gibi patladı...O anlar kamerada BURSA - Bursa'da 2 şüpheli şahıs klima motorunu çalmak istedikleri sırada klima gazı bomba gibi patladı. Paniğe kapılan 2 şüpheli bölgeden hızlıca uzaklaşarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli şahıs dükkan önündeki klima motorunu gözüne kestirdi. Bir süre çevrede gözetleme yapan şüpheliler en uygun zamanda motoru çalmaya çalışırken klima motorunun içinde bulunan gaz patladı. Paniğe kapılan şüpheliler hemen bölgeden uzaklaşarak kaçarken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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