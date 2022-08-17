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Son dakika gündem: Yol verme kavgası, tabure ve sopalarla saldırdılar

Son dakika gündem: Yol verme kavgası, tabure ve sopalarla saldırdılar

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te yol verme tartışmasının ardından çıkan ve tarafların birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı esnaf ayırdı.

İstanbul Fatih'te yol verme tartışmasının ardından çıkan ve tarafların birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı esnaf ayırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih Aksaray'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, araç sürücüleri arasında sokak üzerinde yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Sürücülerin araçlarından inmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı çevredeki esnaf araya girerek sakinleştirmeye çalıştı. Esnafın araya girmesiyle son bulan kavgada yaralanan olmazken, tarafların birbirlerine saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Burak Uğur - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Aksaray Fatih 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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