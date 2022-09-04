Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Didim'deki çifte cinayetle ilgili Tan ailesinden açıklama

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Didim'deki çifte cinayetle ilgili Tan ailesinden açıklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz günlerde Hamide Saraç ile birlikte öldürülmüş halde bulunan emekli Astsubay Hasan Tan'ın ailesi olayla ilgili açıklama yaptı.

Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz günlerde Hamide Saraç ile birlikte öldürülmüş halde bulunan emekli Astsubay Hasan Tan'ın ailesi olayla ilgili açıklama yaptı. Tan ailesi, maktulleri bulan kişinin oğulları olmadığını ifade etti.

Didim'de 2 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda emekli Astsubay Hasan Tan ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Hamide Saraç ortadan kaybolduktan bir süre sonra cansız bedenleri bulunmuştu. Didim'de yaşanan çifte cinayet sonrası aileden açıklama geldi.

Vefat eden Hasan Tan'ın ailesi yaptığı açıklamada, "Basında çıkan haberler karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk. Olay gününe kadar ailece şehir dışındaydık. Basında yer alan haberlerde maktulleri bulan kişinin oğlum olduğu ifade edilmiş, ancak bu gerçeği yansıtmamaktadır. Biz olayı yakınlarımızın bizi araması ile öğrendik. Emniyet bizi hiçbir şekilde çağırmadı. Acımız tazeyken çıkan bu haberler bizi ziyadesi ile üzmüştür. Bu sebeple açıklama yapma gereği duyduk" ifadelerine yer verdiler.

Olayın detayları hakkında açıklama yapmak istemeyen aile, Hasan Tan'ı kendi köyünde defnettiklerini ifade ettiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Tan Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title