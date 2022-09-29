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Bursa haber: Bursa'da sikke operasyonu: 5 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da sikke operasyonu: 5 gözaltı Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi eserleri satmak isteyen 5 kişi gözaltına alınırken, 161 adet sikke ele geçirildi.

Bursa'da sikke operasyonu: 5 gözaltı

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi eserleri satmak isteyen 5 kişi gözaltına alınırken, 161 adet sikke ele geçirildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Gölyazı mahallesinde bulunan bir ikamette tarihi eserleri satmak isteyen kişilerin olduğunu tespit eden ekipler baskın düzenledi. Baskın sonucu, A.A., S.Y., E.T., A.A. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 161 adet sikke, 1 adet zincir, 7 adet yüzük ve 15 adet obje ele geçirildi.

Şüpheliler adli işlem uygulandıktan sonra serbest kalırken, tarihi eserler Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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