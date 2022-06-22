Son dakika haberleri | 18 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | 18 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre 18 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı.

18 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada

MALATYA - Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Kameralara anbean yansıyan kazada ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 15.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Kanyon Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.S. yönetimindeki 44 ABH 828 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Fatma K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma K.'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilirken, araç sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title