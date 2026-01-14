Haberler

Siber suçlara karşı son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde düzenlenen operasyonlarla 16 ilde siber suçlarla ilgili 126 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalananların yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği suçları ile bağlantılı olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlar ile 126 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt olmak üzere 16 il merkezli yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik son 5 günde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 126 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "ürün satışı, kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
TV 8, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı! Resmen başvurdular
Kar topu isabet eden kar küreme aracı refüje çarptı

Çocukların masum kartopu oyunu bu sefer kötü bitti
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon! 14 kişi gözaltına alındı

Büyükşehir belediyesine yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Emirhan İlkhan, Roma'yı 90'da yıktı: Torino çeyrek finalde

Milli futbolcumuz Roma'yı 90'da yıktı
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var