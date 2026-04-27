Son 1 hafta içerisinde 28 bin 597 araç ve sürücü denetlendi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 28 bin 597 araç ve sürücü denetlenirken, 6 bin 517 trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 20-27 Nisan 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 3 bin 249 yük taşımacılığı, 918 yolcu taşımacılığı, 3 bin 57 alkol denetimi, bin 163 adet motosiklet ve 7 bin 822 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 28 bin 597 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 6 bin 517 adet trafik cezası yazılırken, 391 araç trafikten men edildi ve 120 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 49 yaralanmalı ve 62 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
