Soma'da yer üstü maden ocağında göçük: 1 ölü 3 yaralı Manisa'nın Soma ilçesinde bir yer üstü maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 4 işçiden biri hayatını kaybederken 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Soma'da yer üstü maden ocağında göçük: 1 ölü 3 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde bir yer üstü maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 4 işçiden biri hayatını kaybederken 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesi Darkale bölgesinde bulunan bir yer üstü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Toprak altında kalan işçilerden Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaşmesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarılarak Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Toprak altında kalan ve hayatını kaybettiği tespit edilen F. A. isimli işçiye ise ulaşmak için ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.