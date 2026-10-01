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Soma'da madendeki göçükte 2 işçi kurtarıldı, 5 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor

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Soma'da madendeki göçükte 2 işçi kurtarıldı, 5 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor
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Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si sağ kurtarıldı. Diğer 5 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si sağ olarak kurtarıldı. Diğer 5 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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