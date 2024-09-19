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Söke-Kuşadası Yolunda Trafik Kazası: Bir Yaralı

Söke-Kuşadası Yolunda Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Söke-Kuşadası yolu üzerindeki Madenciler Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Söke- Kuşadası yolu üzerinde, İsmet İnönü Caddesi Madenciler Kavşağı'nda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeynep I.'nin kullandığı 09 ADR 403 plakalı otomobil ile Özkan Candal yönetimindeki 35 M 2833 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve trafik ekipleri hızla sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Özkan C. yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Otomobil Kuşadası trafik Kaza

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