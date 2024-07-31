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Söke Kuşadası karayolunda kaza: 4 yaralı

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Söke Kuşadası karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki araç takla atarken 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Söke Kuşadası karayolu üzeri Granta mevkiinde meydana gelen kazada iki araç takla atarken kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 09 JU 776 plakalı pikap sürücüsü F.A, Söke'den Kuşadası istikametine hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşan pikap karşı şeride geçerek yan devrildi. Bu esnada Kuşadası yönünden Söke istikametine seyir halinde olan 09 AEA 055 plakalı otomobil pikaba çarpmamak için manevra yaptı, pikabı geçtikten sonra sürücü F.Ş.'de direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çarpıp takla atarak karşı şeride devrildi. Bu araçta bulunan sürücü F.Ş. ile birlikte T.D., H.Ş, M.N.D. yaralandı. Pikap şoförü ve yanındaki şahıs kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde Emniyet ve Jandarma unsurları gerekli tedbirleri aldı. Yaralılar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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