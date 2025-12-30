Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin orta refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Söke-Ağaçlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle zeminin kaygan olduğu yolda seyir halinde bulunan 09 MA 3925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Refüjde bulunan ağaçlara çarpan otomobilde sürücü Yakop Merhi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden sürücünün 38 yaşında ve yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN