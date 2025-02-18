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Söke'de Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Söke'de Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı motosiklet sürücüsü Y.Ş.'ye ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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