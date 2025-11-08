Haberler

Söke'de Silahlı Saldırı: Esnaf Faruk Ateş Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde ambalaj işletmesi sahibi Faruk Ateş, evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Aydın'ın Söke ilçesinde esnafalık yapan Faruk Ateş, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ambalaj işletmesi sahibi ve Söke'nin tanınmış esnaflarından Faruk Ateş, Atatürk Mahallesi Kavak Sokak'taki evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Faruk Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
