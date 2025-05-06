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Söke'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Söke'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda, şüpheli şahsın ikametinde silah kaçakçılığı kapsamında 2 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından silah kaçakçılığı suçuna yönelik Bağarası Mahallesi'nde Ü.K. isimli şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet namlusu açılarak ateşli silaha dönüştürülmüş tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet muşta, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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