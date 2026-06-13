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Söke Kuşadası yolu üzerinde otomobil takla attı

Söke Kuşadası yolu üzerinde otomobil takla attı
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Aydın'ın Söke ilçesinde göreve giden polis memurunun kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Aydın'ın Söke ilçesinde görevine gitmek üzere yola çıkan polis memuru M.A.C.'nin kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Söke-Kuşadası Karayolu Granta mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre görev yerine gitmekte olan polis memuru M.A.C., yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil takla atarak yol kenarında durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücü M.A.C. şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, takla atan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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