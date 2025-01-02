Söke'de Pencereden Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde üçüncü kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Atatürk Mahallesi Selvi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alzheimer hastası 87 yaşındaki Emine Özkan, apartmanın üçüncü katındaki evinin penceresinden bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN