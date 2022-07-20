Son dakika haber... Söke'de orman yangını
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Söke'de orman yangını Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.
Söke'de orman yangını
AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Söke-Ağaçlı yolu Kemalpaşa Mahallesi Kümeevleri mevkiinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - 3. Sayfa